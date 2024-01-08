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К 2040 году потребление тепловой энергии в Баку увеличится более чем в 4 раза

К 2040 году потребление тепловой энергии в Баку увеличится более чем в 4 раза К 2040 году потребление тепловой энергии в городе Баку будет доведено до 6 466 913 МВт.
Энергетика
8 января 2024 г. 14:27
К 2040 году потребление тепловой энергии в Баку увеличится более чем в 4 раза

К 2040 году потребление тепловой энергии в городе Баку будет доведено до 6 466 913 МВт.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно документу, это на 5 011 253 МВт или в 4,4 раза больше показателя 2020 года (период разработки плана).

По прогнозам, в 2027 году эта цифра составит 3 025 095 МВт.

Отметим, что существует множество факторов, которые в дальнейшем могут повлиять на систему теплоснабжения города. Среди них стоит отметить рост населения и стандарты энергоэффективности, которые следует применять как в старых, так и новых зданий. Введение стандартов приведет к значительному снижению потребности в тепле.

Кроме того, в строящихся жилых массивах предусмотрено строительство совместных производственных установок для обеспечения теплоснабжения и электроснабжения.

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Версия на азербайджанском языке 2040-cı ilə qədər Bakıda istilik enerjisinin sərfiyyatı 4 dəfədən çox artacaq

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