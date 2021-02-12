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К 2040 году нефтедобывающие страны лишатся 13 трлн долларов

К 2040 году нефтедобывающие страны лишатся 13 трлн долларов Бóльшая часть финансовых потерь (9 трлн долларов США) придется на 40 стран, чьи доходы напрямую зависят от углеводородов
Энергетика
12 февраля 2021 г. 16:26
К 2040 году нефтедобывающие страны лишатся 13 трлн долларов

К 2040 году энергетический переход, подразумевающий бурное развитие «зеленой» энергетики, лишит нефтедобывающие государства 13 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает NGV со ссылкой на расчеты экспертов британского аналитического центра Carbon Tracker.

Борьба с климатическими изменениями и сопутствующая декарбонизация энергетики приведут к тому, что спрос на нефть и газ снизится, а цена ископаемого топлива упадет. Причем снижение цен будет бóльшим, чем прогнозируется сейчас.

Бóльшая часть финансовых потерь (9 трлн долларов США) придется на 40 стран, чьи доходы напрямую зависят от углеводородов. Семь государств могут потерять от 40% общегосударственных доходов. Нигерия, Алжир, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и еще 10 стран — от 20 до 40%. Доходы России, Мексики и Ирана могут снизиться на 10–20%. Норвегия и Малайзия, в силу диверсифицированной экономики, менее уязвимы, однако их доходы могут снизиться на 5–10%.

Отмечается, что ряд крупнейших мировых производителей нефти и газа (США. Великобритания, Нидерланды, КНР, Индия и Бразилия), не вошедших в основной список из 40 государств, также потеряют существенную долю доходов. Однако их экономики зависят от ископаемых углеводородов в гораздо меньшей степени.

Отметим, что к 2030 году Европейский Союз снизит импорт ископаемого топлива более чем на 25%. К этому времени доля ВИЭ в энергопотреблении ЕС должна достигнуть 40%.

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