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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ К 2025 году объемы добычи товарного газа в Азербайджане достигнут 40 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сказал замначальника Управления экспорта газа SOCAR Назим Самедзаде на проходящем в Баку Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Он отметил, что доказанные запасы газа в Азербайджане оцениваются в 2,5 трлн кубометров. Запасы газоконденсатного месторождения "Шахдениз" составляют 1,2 трлн кубометров газа, 240 млн тонн конденсата. Добыча на "Шахдениз" началась в 2006 году, в рамках первой фазы ежегодно добывается примерно 10 млрд кубометров газа. Добыча в рамках второго этапа начнется в 2018 году и предусматривается в объеме 16 млрд кубометров.

По предварительным оценкам, запасы месторождения "Абшерон" оцениваются в 350 млрд кубометров газа, 45 млн тонн конденсата, "Умид" – 200 млрд кубометров газа, 40 млн тонн конденсата.

По его словам, 800 млн кубометров газа с месторождения "Шахдениз" транспортируется в Грузию, 6,6 млрд кубометров – в Турцию, 1,5 млрд кубометров потребляется в стране.

Представитель компании сообщил, что SOCAR ежегодно экспортирует в Грузию 1,2 млрд кубометров газа.