К 2025 году на месторождении “Булла-Дениз” планируется построить 6 платформ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Согласно программе полномасш­табной эксплуатации месторождения “Булла-Дениз” в азербайджанском секторе Каспия, до 2025 года здесь планируется строительство 6 плат­форм и бурение с них 27 глубоких скважин.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор ПО “Азнефть” Дашгын Искендеров в интервью журналу Caspian Energy.

Он отметил, что параметры месторождения, показатели эксплуатации скважин и объемы остаточных запасов углеводородов позволяют здесь повысить добычу в несколько раз: “Поэтому была за­ново разработана программа полномасш­табной эксплуатации месторождения. Согласно данной программе, до 2025 года здесь планируется строительство 6 плат­форм и бурение с них 27 глубоких скважин. Из них две скважины уже были пробуре­ны и сданы в эксплуатацию. Бурение еще двух скважин продолжается".

"После завер­шения буровых работ на всех скважинах станет возможно повысить ежедневную добычу нефти и газа с месторождения, что скомпенсирует снижение добычи с других месторождений ввиду естественного падения, в результате чего добыча по ПО “Азнефть” останется стабильной”, - отметил гендиректор ПО.