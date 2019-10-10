К 2020 году продукция STAR будет полностью продаваться на турецком рынке

НПЗ STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Алиаге, Измир, обеспечивает 25% потребностей Турции в нефтепродуктах.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире генеральный директор нефтеперерабатывающего завода STAR Месут Ильтер.

Он напомнил, что на заводе производственной мощностью 10 млн тонн нефти в год, наряду с 4,8 млн тонн дизеля и 1,6 млн тонн нафты, производятся авиатопливо и LPG, имеющие особое значение в текущем дефиците Турции: "Суточная мощность завода STAR, способного перерабатывать более 100 сортов нефти, составляет 214 тыс. баррелей".

Ильтер отметил, что НПЗ STAR продал первую продукцию (нафту) в январе 2019 года комплексу Petkim, а с сентября 2019 года работает на полную мощность: "С начала года завод произвел 4,5 млн тонн продукции и, помимо удовлетворения внутреннего спроса, он экспортирует свою продукцию в страны Средиземноморья и Северной Европы. Долгосрочная цель НПЗ STAR - реализовывать свою продукцию полностью на внутреннем рынке. Именно поэтому завод, целью которого является устранение зависимости Турции от нефтепродуктов и сокращение ее текущего дефицита, расширяет ассортимент продукции. Производство 4,8 млн тонн дизельного топлива в год значительно снизит зависимость Турции от импорта данного продукта. В ассортименте НПЗ нет бензина".

Ильтер отметил, что к концу этого года НПЗ планирует переработать 7,5 млн тонн нефти. В настоящее время НПЗ STAR, помимо азербайджанской нефти, использует нефть Urals и ливийскую нефть.

Он также сообщил, что в настоящее время STAR продает 65-70% своей продукции на внутренний рынок. К 2020 году продукция, произведенная на этом НПЗ, будет полностью реализовываться на внутреннем рынке.