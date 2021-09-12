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JPMorgan снизил прогноз мирового спроса на нефть

JPMorgan снизил прогноз мирового спроса на нефть Мировой спрос на нефть в третьем квартале 2021 года ожидается на уровне 97,7 млн баррелей в день, что на 3% меньше показателя того же периода 2019 года
Энергетика
12 сентября 2021 г. 17:03
JPMorgan снизил прогноз мирового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в третьем квартале 2021 года ожидается на уровне 97,7 млн баррелей в день, что на 3% меньше показателя того же периода 2019 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор JPMorgan Chase.

Прогноз снижен на 300 тыс. баррелей. Ожидания на четвертый квартал этого года также пересмотрены в сторону понижения - на 230 тыс., до 99,2 млн баррелей в сутки. Это на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.

Аналитики компании объясняют пересмотр тем, что августовский спрос на бензин в США и слабое восстановление в Индии "перевесили" рост потребления в Китае.

Прогноз по ценам на нефть марки Brent остался без изменений - 78 долларов США за баррель к концу года.

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