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JPMorgan смещает фокус с облигаций на сырьевые товары

JPMorgan смещает фокус с облигаций на сырьевые товары Инвестиционно-банковская группа ожидает сильного роста мировой экономики и исчезновение рисков из-за таких проблем, как торговая война между США и Китаем, пандемия COVID-19 и Brexit
Энергетика
16 января 2021 г. 10:16
JPMorgan смещает фокус с облигаций на сырьевые товары

По мнению стратегов инвестиционно-банковской группы JPMorgan Chase & Co., инвесторы должны наращивать свои товарные позиции, снижать долю облигаций и поддерживать риски, связанные с ценными бумагами.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Команда, в которую входят Марко Коланович, Николаос Панигирцоглу и Джон Норманд, повысила товарный вес портфеля JPMorgan с 4% до 6%, говорится сообщении. При этом подверженность государственным облигациям была снижена до -13% с -12% , а корпоративным облигациям — до 2% с 3%. Доля акций осталась в портфеле стабильной — на уровне 10%.

«Мы увеличиваем нашу избыточную долю в сырьевых товарах, в частности, в энергетике, как в качестве хеджирования инфляции, так и для обеспечения продолжающегося циклического восстановления», — написали стратеги JPMorgan. По их мнению, изменения «финансируются за счет уменьшения избыточного веса кредита, спреды которого уже проверяют цели наших стратегов на конец года».

Команда JPMorgan ожидает сильного роста мировой экономики и видит, что исчезнут риски из-за таких проблем, как торговая война между США и Китаем, пандемия COVID-19 и Brexit, говорится в сообщении. Это в целом соответствует взглядам большинства их коллег с Уолл-стрит. Панигирцоглу в прошлом месяце предупредил о «четком консенсусе» на рынках, который может привести к переполнению некоторых сделок.

«Мы продолжаем смещать портфель в сторону циклических и стоимостных активов, — писали стратеги. — «[Они] должны и дальше работать лучше, поскольку развертывание вакцины стимулирует более широкое открытие экономики, а дополнительные стимулы поддерживают [ее] восстановление».

Напомним, что министерство энергетики США повысило ценовой прогноз по нефти Brent в 2021 году до 52,7 доллара США. Ранее ожидалась средняя цена на уровне 48,53 долларов США за баррель.

Между тем, ОПЕК прогнозирует большие риски для спроса на нефть в первой половине 2021 года.

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