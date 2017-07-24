JPMorgan: Сделка ОПЕК+ столкнулась с риском распада

© Courtesy İmage

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сделка ОПЕК+ столкнулась с риском распада. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в отчете банка JPMorgan.

В отчете говорится, что соглашение ОПЕК+ может распасться в виде эффекта домино. Главной причиной тому станут сами условия заключения этого соглашения, в соответствии с которыми некоторые производители, освобожденные от необходимости ограничивать собственную добычу, зарабатывают за счет остальных. Рано или поздно этот фактор пошатнет всеобщую дисциплину, и объем добычи начнет везде расти.

Такие перспективы заставили понизить прогноз JPMorgan по средней цене нефти Brent в 2018 году в 45 долларов за баррель. Пока же за базовый вариант принят диапазон 45-50 долларов за баррель.