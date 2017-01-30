JPMorgan: Нефть подорожает до 65 долларов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В этом году стоимость нефти на мировом рынке повысится до 65 долларов/баррель, снижение будет наблюдаться в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Forexpf.ru, с подобным прогнозом выступил известный американский банк JPMorgan.

В прогнозе банка отмечается, что цены на нефть начнут падать в 2018 году в результате повышения спроса ОПЕК и повышения нефтедобычи странами-производителями, не входящими в картель. Для его предотвращения ОПЕК, начиная с 3-го квартала этого года, должен сохранить решение о снижении добычи: "Однако реализация подобного сценария маловероятна".

Аналитическая группа Report также прогнозирует, что стоимость нефти в этом году будет колебаться в диапазоне 45-65 долларов/баррель.