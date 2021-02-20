JPMorgan: Цены на нефть могут вырасти еще на 5–10 долларов за баррель

В этом году котировки на нефть Brent и WTI выросли более чем на 20% каждый

Цены на сырую нефть имеют потенциал для дальнейшего роста. Этому могут способствовать два важных фактора.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление стратега JPMorgan.

Нефтяные котировки могут быть поддержаны улучшающимися перспективами мировой экономики на фоне широкомасштабной вакцинации, осуществляемой развитыми странами.

«Я думаю, что цены на нефть могут немного подняться в этих условиях. Но, знаете ли, я не думаю о цене в 80 долларов США или 90 долларов США за баррель. Может быть, цена вырастет еще на 5–10 долларов США за баррель по сравнению с сегодняшним уровнем», — сказал в интервью телеканалу CNBC Керри Крейг, стратег по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management.

Во второй половине азиатских торгов 19 февраля мировые фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 62,91 доллара США за баррель. Фьючерсы на WTI снизились до 59,34 доллара США за баррель.

В этом году котировки на нефть Brent и WTI выросли более чем на 20% каждый. Однако в последние дни цены на нефть снизились после роста до самого высокого уровня за 13 месяцев.

На этой неделе убийственный зимний шторм на юге США привел к многодневным отключениям электроэнергии в Техасе. Это разрушило энергетическую инфраструктуру штата и привело к сокращению нефтедобычи на миллионы баррелей в сутки. В результате цены на энергоносители резко выросли.

По словам Крейга, есть две вещи, которые, вероятно, будут стимулировать рост цен на нефть.

Во-первых, ожидается, что спрос на нефть вырастет, поскольку мировая экономика оправится от пандемии коронавируса. Однако влияние этого фактора будет «в определенной степени ограничено» из-за низкой вероятности того, что международные поездки восстановятся в полном объеме в ближайшее время. Между тем, по словам стратега JPMorgan, путешествия — «важный источник спроса».

Во-вторых, Крейг надеется на то, что группа ОПЕК+ будет и дальше ограничивать нефтедобычу.

«Мы все еще полагаемся на тех членов ОПЕК+, которые будут сокращать предложение. [Хотя] как я думаю, по этому поводу все еще есть вопросы к соотношению спроса и предложения».