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    JPMorgan: Цена на нефть марки Brent снизится до 50 долларов/баррель

    Обнародован уровень безубыточности для бюджета стран ОПЕК в 2018 году

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Цены на нефть среднесрочно, будут торговаться чуть выше $50 на фоне борьбы за рентабельность между ОПЕК и международными компаниями. Как сообщает Report,  это прогнозируют  аналитики JPMorgan.

    Маржинальная цена нефти в регионах с наиболее конкурентоспособными себестоимостью добычи может стать определяющей для Brent в долгосрочной перспективе.

    Уровень безубыточности для бюджета стран ОПЕК в 2018 году будет находиться в районе $65 за баррель и в районе $50 за баррель в 2020 г.

    Для половины глобальных проектов уровень безубыточности составляет $50 за баррель или ниже. В 10% случаев верхняя граница этого показателя проходит выше $70 за баррель.

    Уровень безубыточности для международных компаний в плане дивидендов также составит $50 за баррель в 2020 году.

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