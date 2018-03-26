JPMorgan: Цена на нефть марки Brent снизится до 50 долларов/баррель

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Цены на нефть среднесрочно, будут торговаться чуть выше $50 на фоне борьбы за рентабельность между ОПЕК и международными компаниями. Как сообщает Report, это прогнозируют аналитики JPMorgan.

Маржинальная цена нефти в регионах с наиболее конкурентоспособными себестоимостью добычи может стать определяющей для Brent в долгосрочной перспективе.

Уровень безубыточности для бюджета стран ОПЕК в 2018 году будет находиться в районе $65 за баррель и в районе $50 за баррель в 2020 г.

Для половины глобальных проектов уровень безубыточности составляет $50 за баррель или ниже. В 10% случаев верхняя граница этого показателя проходит выше $70 за баррель.

Уровень безубыточности для международных компаний в плане дивидендов также составит $50 за баррель в 2020 году.