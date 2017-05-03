JP Morgan: Вероятность продления венского соглашения ОПЕК равна 75%

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Участникам сделки по сокращению добычи удастся согласовать ее продление и шанс такого развития событий оценивается в 75%. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступили аналитики американского банка JP Morgan.

В банке полагают, что "усилия ОПЕК принесут свои плоды, и мы увидим ускорение темпов сокращения запасов в краткосрочной/среднесрочной перспективе, так что снижение цен на нефть, которое мы наблюдаем в последнее время, выглядит привлекательным для тактических покупок".

Вместе с тем, сланцевая отрасль в США ожила и при текущих ценах инвестиции в эту отрасль вполне оправдывают себя. Помимо этого, даже в случае продления сделки члены ОПЕК и другие участники, вероятно, будут в ряде случаев в неполной мере исполнять свои обязательства. В свете вышесказанного в JP Morgan не ждут значительного роста цен и придерживаются прогноза по средней цене нефти Brent в этом году на уровне 55,78 доллара за баррель, тогда как для WTI прогноз составляет 53,57 доллара за баррель.

В банке предупреждают, что если ОПЕК не удастся в этом месяце достичь согласия по вопросу о продлении сделки по добыче, цены не нефть устремятся к уровням ниже 40 долларов за баррель.