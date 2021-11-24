JP Morgan: К марту 2022 года спрос на нефть превысит уровень 2019 года

Мировой спрос на нефть должен укрепиться и превысить уровень 2019 года к марту 2022 года. Это должно произойти на фоне возобновления глобальной экономической активности.

Мировой спрос на нефть должен укрепиться и превысить уровень 2019 года к марту 2022 года. Это должно произойти на фоне возобновления глобальной экономической активности.

Как передает Report, об этом сообщает fxempire со ссылкой на прогноз JP Morgan.

Банк ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 3,5 млн баррелей в сутки в 2022 году и достигнет 99,8 млн баррелей в сутки . Это на 280 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с уровнями 2019 года.

«Несмотря на быстрые темпы роста, только в июле 2023 года предложение США вернется к допандемийным объемам, и тогда группа ОПЕК+ окажется под жестким контролем», — говорится в записке банка.

Банк также ожидает, что цены на нефть марки Brent в среднем составят 88 долларов США за баррель в 2022 году и 82 доллара США за баррель — в 2023 году. В III квартале 2022 года они превысят 90 долларов США за баррель.

Напомним, что сегодня утром стоимость барреля январской нефти Brent составила 82,61 доллара США (+0,36%). Баррель январской нефти WTI торговался по 78,90 доллара США (+0,51%). В ходе предыдущих торгов стоимость фьючерсов на Brent выросла на 3,3%, на нефть WTI — на 2,3%.

Росту цен способствовало разочарование инвесторов в согласованном высвобождении нефти из стратегических запасов крупнейшими потребителями сырья, которое составило от 70 до 80 млн баррелей при ожидавшихся рынком более 100 млн баррелей.