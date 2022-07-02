JP Morgan Chase: Есть опасения "космического" взлета цен на баррель нефти до $380

Цена за баррель нефти может достичь 380 долларов США, если Россия значительно сократит ее добычу в ответ на санкции Запада.

Цена за баррель нефти может достичь 380 долларов США, если Россия значительно сократит ее добычу в ответ на санкции Запада.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, к такому выводу пришли аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase.

Если страны G7 введут предельные цены на российскую нефть, это приведет к сокращению ее поставок, считают в американском банке. Прочное финансовое положение России позволяет ей сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей "без чрезмерного ущерба для экономики", говорится в записке аналитиков банка для клиентов.

По подсчетам банка, сокращение ежедневных поставок нефти на 3 млн баррелей поднимет цены на нефть до 190 долларов США. Наихудшим сценарием называют снижение поставок на 5 млн баррелей, что приведет к подорожанию нефти до "космических" 380 долларов.

В июне лидеры G7 поручили своим министрам изучить введение предельных цен на российские нефть и газ. Страны G7 также намерены обсудить эту инициативу с третьими странами, в частности с Китаем Индией, а также с Южной Кореей.