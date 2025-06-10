Йоргенсен: ЕС уходит от зависимости от российских энергоносителей и планирует полный отказ от них

Йоргенсен: ЕС уходит от зависимости от российских энергоносителей и планирует полный отказ от них

Недавно ЕС послала очень четкий месседж России о том, что она не может использовать энергию как оружие, а средства от экспорта углеводородов для финансирования войны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, открывая EUSEW2025, заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен.

"Нам нужно стать на 100% независимыми от российской энергии. И мы сделаем это, запретив импорт газа [из России]. Уже к концу этого года мы планируем запретить покупку газа на спотовом рынке. К концу 2027 года мы также запретим долгосрочные контракты" – заявил Йоргесен.

По его словам, с начала войны в Украине ЕС купил энергии у РФ на сумму, которая равняется стоимости 2400 совершенно новых истребителей F-35.

"Уже в начале кризиса всем было очень ясно, что нам нужно довольно быстро уйти от зависимости от российской энергии. И нам удалось сделать это в значительной степени", - сказал он, отметив, что из РФ уже не покупается уголь, поставки нефти с 27% от общего объема снизился до 3%, а газа - с 45% до 13%.

По словам Йоргенсена, кризис безопасности - не единственный кризис, с которым сталкивается Европа. Другой, очевидно, климатический кризис. "В прошлом году мы побили все рекорды по повышению температуры, столкнувшись с самым жарким годом за историю континента с начала ведения наблюдений. В этом году, скорее всего, этот будет очередной рекорд", - заявил он, подчеркнув, что это уже приводит к потерям жизней. И, конечно, бедные развивающиеся страны ощущают это проблемы еще сильнее.

Он также остановился на проблеме конкурентности, отметив, что в ЕС плата за энергию превышает показатели США и Китая. Потому важно поднять свою конкурентоспособность в этом вопросе.

Таким образом, перед Европой стоит задача зеленого перехода и ухода от традиционных видов энергоносителей, подытожил он.