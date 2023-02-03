Президент Румынии: Соглашение с Азербайджаном внесет вклад в укрепление энергобезопасности Европы

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, подписанное во время визита президента Ильхама Алиева в Бухарест 17 декабря 2022 года, внесет ценный вклад

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, подписанное во время визита президента Ильхама Алиева в Бухарест 17 декабря 2022 года, внесет ценный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы.

Как передает Report, об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

По словам президента Румынии, данное стратегическое партнерство также соответствует плану REPowerEU и будет способствовать экономическому росту, безопасности, устойчивости и борьбе с изменением климата для Европы и ее партнеров.

"Румыния в настоящее время является крупным производителем углеводородов в Европе, и мы намерены усилить эту роль за счет уже обнаруженных запасов газа в Черном море. Более того, в 2026-2027 годах появятся дополнительные значительные объемы. Румыния сможет внести дальнейший вклад в энергетическую безопасность и устойчивость Европы",- сказал Клаус Йоханнис.