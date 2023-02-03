Йоханнис: Румыния привержена усилиям по развитию и расширению ЮГК

Заключение Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанного Европейским союзом и Азербайджаном в июле 2022 года, открывает путь для дальнейшего укрепления роли Южного газового коридора как важнейшего компонента

Заключение Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанного Европейским союзом и Азербайджаном в июле 2022 года, открывает путь для дальнейшего укрепления роли Южного газового коридора как важнейшего компонента стратегии диверсификации ЕС.

Как передает Report, об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Румыния заявила о своей постоянной приверженности участию в усилиях, направленных на развитие и расширение ЮГК на новые рынки в Центральной и Юго-Восточной Европе. И мы по-прежнему крайне заинтересованы в доступе к дополнительным объемам каспийского газа для покрытия нашего растущего национального потребления",- сказал президент Румынии.

Он добавил, что с самого начала Румыния признает важный вклад, который Азербайджан и Южный газовый коридор вносят в удовлетворение энергетических потребностей Европы.