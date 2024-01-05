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Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США

Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США Ситуация в Красном море, где участились нападения на коммерческие суда, не ведет к повышению цен на энергоносители в США.
Энергетика
5 января 2024 г. 21:45
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США

Ситуация в Красном море, где участились нападения на коммерческие суда, не ведет к повышению цен на энергоносители в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

"Мы следим за ситуацией очень пристально, но у нас довольно обильные запасы нефти, и мы не наблюдаем какого-либо эффекта. Цены на энергоносители стабильны", - сказала она.

По словам Йеллен, ситуация в Красном море влияет на перемещение товаров между Азией и Европой, однако на США "значительного влияния" не оказывает.

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