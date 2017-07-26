JBS Energy: Цена на Brent может упасть дешевле 40 долларов за баррель

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Если ОПЕК не пойдет на более глубокое сокращение производства, цены на нефть марки Brent в первом квартале 2018 года могут упасть до 40 долларов за баррель или даже еще ниже. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступила базирующаяся в Вене исследовательская компания JBC Energy.

Согласно точке зрения экспертов, сейчас цены получают поддержку со стороны снижения запасов в США на фоне летнего автомобильного сезона. В этот период спрос традиционно достигает своего пика. Но уже в начале сентября потребление сократится.

"Brent может завершить текущий год в районе 45-47 долларов за баррель, но дальнейшая судьба цен будет очень непростой. Если ОПЕК ничего не поменяет и с наступлением первого квартала 2018 года будут действовать те же ограничения производства, то на рынке сохранится значительный избыток предложения. Чтобы снизить избыток, ОПЕК придется сократить добычу более значительно, но я не уверен, захотят ли они это сделать", - говорит управляющий директор JBC Asia Ричард Горри.

В прошлом месяце цены на нефть выросли на фоне того, как запасы в США показали признаки устойчивого сокращения. Но после сентября спрос на нефть замедлится, а производство в Бразилии, Казахстане, Западной Африке и Центральной Европе в первой половине следующего года будет нарастать. Что касается США, то по прогнозам JBC Energy до конца текущего года добыча может увеличиться до 9,6 млн. баррелей в день.