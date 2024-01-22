Израильская компания SolarEdge сообщила о сокращении 16% персонала

Израильская компания SolarEdge Technologies, выпускающая оборудование для производства солнечной энергии, сообщила о сокращении 16% персонала на фоне резкого падения выручки.

Израильская компания SolarEdge Technologies, выпускающая оборудование для производства солнечной энергии, сообщила о сокращении 16% персонала на фоне резкого падения выручки.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, акции компании упали на 25% с начала года и на 78% за последние 12 месяцев. Рыночная стоимость ее рухнула с 16 млрд долларов в конце 2021 года до 3,9 млрд долларов в начале 2024 года.

В SolarEdge, имеющей свои представительства в США, Германии, Италии, Японии и Израиле, заняты почти 5 500 сотрудников. В рамках программы реорганизации будут уволены 900 человек, из них 550 в Израиле.

Компания была основана в 2006 году, ее создатели заявили о намерении сделать солнечную энергетику более доступной и широко распространенной. В 2010 году SolarEdge выпустила на рынок свою оптимизированную инверторную систему постоянного тока SolarEdge для увеличения выработки электроэнергии и снижения стоимости энергии, производимой солнечной фотоэлектрической системой.

В 2021 году SolarEdge Technologies стала первой израильской компанией, вошедшей в индекс S&P 500 - 500 крупнейших компаний, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже.