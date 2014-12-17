Израиль предлагает газ Европе

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Израиль оказывает давление на Европейский союз по поводу утверждения проекта строительства газопровода через территорию Кипра в Грецию и Италию. Как сообщает Report, информацию об этом распространило издание IsrailTimes.

Предполагается, что по трубопроводу под названием EastMed газ с израильских месторождений Тамар и Левиафан в Средиземном море будет поставляться в Южную Европу. Израиль отмечает, что реализация этого проекта приведет к избавлению Европы от российской газовой зависимости, и что в этом трубопроводе больше всего нуждаются Греция и Италия.

Министр энергетики Кипра Йоргос Лаккотрипис (YorgosLakkotrypis) и его греческий коллега Яннис Маниатис (YannisManiatis) уже приняли официальное предложение Тель-Авива по этому вопросу.

По предварительным данным, пропускная способность предполагаемого газопровода составит 8-12 млрд. кубометров в год.