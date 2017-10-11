Израиль надеется поставлять газ на мировой рынок через территорию Турции

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Израиль надеется на подписание соглашения с Анкарой о строительстве трубопровода для транспортировки израильского газа на мировой рынок через Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал советник министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Дрор Коэн.

Советник напомнил, что до сегодняшнего дня в территориальных водах Израиля было открыто 10 газовых месторождений, при этом разрабатываются три из них, в том числе месторождение "Левиафан".

"В ближайшее время будут проведены тендеры на разработку газовых месторождений в территориальных водах Израиля. В частности, радует интерес, который турецкие компании проявляют к этим тендерам. Отмечу, что правительство Израиля в эти вопросы не вмешивается", - сказал Коэн.

По словам советника, в настоящее время экспортный потенциал Израиля составляет 300-350 млн кубометров газа, еще 540 млн кубометров запасов предназначено для внутреннего потребления.

Израиль также планирует поставлять свой газ в Египет, сказал представитель министерства. По его словам, газ может поставляться и по трубопроводу, и в виде СПГ.

Напомним, что в 2016 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал поставки израильского газа в Европу через территорию Турции. Он подчеркнул, что трубопровод для транспортировки израильского газа может быть подключен к трубопроводу, строящемуся из Азербайджана в Европу.