Израиль может присоединиться к TANAP

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Израиль может экспортировать добываемый им газ в Европу через Турцию посредством Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкой газете Hürriyet заявил министр энергетики Израиля Ювал Стейниц.

Он отметил, что Израиль обладает огромными запасами газа и в будущем этот показатель может достигнуть 2,5 трлн. кубометров.

Внося ясность в вопрос в связи с TANAP, министр подчеркнул, что присоединение Израиля к трубопроводу будет на пользу обеим странам.