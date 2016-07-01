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    Израиль может присоединиться к TANAP

    Министр: Это на пользу обеим странам

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Израиль может экспортировать добываемый им газ в Европу через Турцию посредством Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

    Как сообщает Report, об этом в интервью турецкой газете Hürriyet заявил министр энергетики Израиля Ювал Стейниц.

    Он отметил, что Израиль обладает огромными запасами газа и в будущем этот показатель может достигнуть 2,5 трлн. кубометров. 

    Внося ясность в вопрос в связи с TANAP, министр подчеркнул, что присоединение Израиля к трубопроводу будет на пользу обеим странам. 

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