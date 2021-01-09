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Изменилась организационная структура Azalternativenergy

Изменилась организационная структура Azalternativenergy Внесены изменения в организационную структуру ООО "Azalternativenergy", принадлежащего Государственному агентству по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.
Энергетика
9 января 2021 г. 15:42
Изменилась организационная структура Azalternativenergy

Внесены изменения в организационную структуру ООО "Azalternativenergy", принадлежащего Государственному агентству по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

По полученной Report информации, директор Агшин Бакирзаде назначен заместителем директора.

На него же возложено исполнение обязанностей директора.

Кроме того, были рассмотрены текущие и будущие направления деятельности компании, оптимизирована организационная структура, определен лимит численности сотрудников в 140 человек.

Пресс-секретарь Министерства энергетики Джахид Микаилов подтвердил Report информацию.

Azalternativenergy осуществляет эксплуатацию и управление Гобустанской ГЭС (гибридный экспериментальный полигон), Сураханской, Пираллахинской, Сахильской, Самухской ГЭС, а также системами солнечной энергии, установленными на ряде социальных объектов.

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