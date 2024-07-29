Изменение цены на сырую нефть увеличит активы ГНФАР на 0,4 млрд долларов

Изменение цены на сырую нефть на каждые 10 долларов США приведет к увеличению или уменьшению активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) примерно на 0,4 миллиарда долларов США к 1 января 2025 года.

Изменение цены на сырую нефть на каждые 10 долларов США приведет к увеличению или уменьшению активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) примерно на 0,4 миллиарда долларов США к 1 января 2025 года.

Как сообщает Report , об этом говорится в прогнозах Министерства финансов на конец года.

Активы ГНФАР, по сценарию с ценой в 65 долларов за баррель, ожидаются на уровне 57,1 миллиарда долларов США, при 70 долларах за баррель - 57,4 миллиарда долларов США, при 75 долларах за баррель - 57,6 миллиарда долларов США, при 80 долларах за баррель - 57,8 миллиарда долларов США, а при 85 долларах за баррель - 58 миллиардов долларов США.