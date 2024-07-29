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Изменение цены на сырую нефть увеличит активы ГНФАР на 0,4 млрд долларов

Изменение цены на сырую нефть увеличит активы ГНФАР на 0,4 млрд долларов Изменение цены на сырую нефть на каждые 10 долларов США приведет к увеличению или уменьшению активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) примерно на 0,4 миллиарда долларов США к 1 января 2025 года.
Энергетика
29 июля 2024 г. 22:14
Изменение цены на сырую нефть увеличит активы ГНФАР на 0,4 млрд долларов

Изменение цены на сырую нефть на каждые 10 долларов США приведет к увеличению или уменьшению активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) примерно на 0,4 миллиарда долларов США к 1 января 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозах Министерства финансов на конец года.

Активы ГНФАР, по сценарию с ценой в 65 долларов за баррель, ожидаются на уровне 57,1 миллиарда долларов США, при 70 долларах за баррель - 57,4 миллиарда долларов США, при 75 долларах за баррель - 57,6 миллиарда долларов США, при 80 долларах за баррель - 57,8 миллиарда долларов США, а при 85 долларах за баррель - 58 миллиардов долларов США.

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