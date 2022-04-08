Изменен устав Агентства по регулированию энергетических вопросов

Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Устав Агентства по регулированию энергетических вопросов”, утвержденный указом от 22 декабря 2017 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Устав Агентства по регулированию энергетических вопросов”, утвержденный указом от 22 декабря 2017 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

Согласно указу, отныне агентство будет проводить мониторинг на основе информации, внесенной в реестр на основе данных инспекции и технического обслуживания, в порядке, определяемом Кабинетом Министров, и давать указания, обязательные для исполнения в случае выявления несоблюдения требований, установленных законом об инспекции и техническом обслуживании.

До сих пор организация могла только участвовать в проведении технического осмотра установок, дымоходов и газораспределительных сетей с целью обеспечения эффективного использования газа, безопасной и надежной эксплуатации бытовых газовых установок.