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Изменен формат нефтегазовой конференции TOGC 2020

Изменен формат нефтегазовой конференции TOGC 2020 Среди подтвержденных участников Международной конференции по транспортировке нефти и газа по трубопроводам (TOGC 2020), которая пройдет 16-17 ноября на платформе BGS Online, - компании Eni, Elinoil, OMV, ADNOC, Total, McDermott, ICGB, Газпром, Snam, Saipe
Энергетика
9 ноября 2020 г. 16:03
Изменен формат нефтегазовой конференции TOGC 2020

Среди подтвержденных участников Международной конференции по транспортировке нефти и газа по трубопроводам (TOGC 2020), которая пройдет 16-17 ноября на платформе BGS Online, - компании Eni, Elinoil, OMV, ADNOC, Total, McDermott, ICGB, Газпром, Snam, Saipem, TANAP и другие нефтегазовые компании, операторы трубопроводов и EPC.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что в ответ на ограничения на поездки в Европе BGS Group решила перенести конференцию на новую онлайн-платформу BGS.

Виртуальный конгресс сохранит все основные черты классического конгресса высокого уровня. После перехода на онлайн-площадку количество VIP-делегатов и операторов трубопроводов на конгрессе выросло до 50%, поскольку нет ограничений на количество участников.

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Версия на английском языке TOGC 2020 to take place online
Версия на азербайджанском языке “TOGC 2020” neft-qaz konfransının formatı dəyişib

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