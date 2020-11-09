Изменен формат нефтегазовой конференции TOGC 2020

Среди подтвержденных участников Международной конференции по транспортировке нефти и газа по трубопроводам (TOGC 2020), которая пройдет 16-17 ноября на платформе BGS Online, - компании Eni, Elinoil, OMV, ADNOC, Total, McDermott, ICGB, Газпром, Snam, Saipe

Среди подтвержденных участников Международной конференции по транспортировке нефти и газа по трубопроводам (TOGC 2020), которая пройдет 16-17 ноября на платформе BGS Online, - компании Eni, Elinoil, OMV, ADNOC, Total, McDermott, ICGB, Газпром, Snam, Saipem, TANAP и другие нефтегазовые компании, операторы трубопроводов и EPC.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что в ответ на ограничения на поездки в Европе BGS Group решила перенести конференцию на новую онлайн-платформу BGS.

Виртуальный конгресс сохранит все основные черты классического конгресса высокого уровня. После перехода на онлайн-площадку количество VIP-делегатов и операторов трубопроводов на конгрессе выросло до 50%, поскольку нет ограничений на количество участников.