Излишки мировых запасов нефти сократились более чем вдвое

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Излишки мировых запасов нефти с начала 2017 года сократились на 200 млн баррелей, до 140 млн баррелей к концу года. Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия24".

"Сегодня, подводя итоги, можно сказать, что было принято правильное решение, которое позволило начать стабилизацию рынка. Стабилизировались цены на более высоких уровнях. Мы видим, что цены в этом году выше по отношению к прошлому году примерно на 30%. Мы видим снижение волатильности и возврат инвестиций в отрасли. Инвестиции впервые за последние три года увеличились на 5%. Это дает основания говорить, что нефтяная отрасль восстанавливается после долгого кризиса", - отметил А. Новак.

"Мы считаем, что 2018 год станет годом балансировки рынка и достижения тех целей, которые были поставлены", - подчеркнул он.