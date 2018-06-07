Избран новый председатель Азербайджанского национального нефтяного комитета

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Очередное заседание Общественного объединения "Азербайджанский национальный нефтяной комитет" состоялось под председательством первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде.

Как сообщили Report из Общественного объединения, на заседании избраны новый председатель и состав правления из 19 членов.

Новым председателем Азербайджанского национального нефтяного комитета стал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Азербайджанский национальный нефтяной комитет был учрежден в 2005 году и в этом же году избран членом Всемирного нефтяного совета (WPC) на конгрессе в Йоханнесбурге, ЮАР. Главным организатором Всемирного нефтяного конгресса, проводимого каждые три года, является Всемирный нефтяной совет, созданный в 1933 году. Конгресс является международной платформой для обсуждения важных вопросов нефтегазовой отрасли и принятия важных решений. Совет, объединяющий 65 государств-членов, охватывает 96 процентов производителей и потребителей нефти и газа по всему миру. Президентом Исполнительного комитета Всемирного нефтяного совета является норвежец Тор Фъяеран.