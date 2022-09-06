Из-за ситуации вокруг Украины поставщики СПГ переориентировались на Европу

На фоне продолжения боевых действий в Украине и поэтапной приостановки Россией подачи трубопроводного газа в ряд европейских стран, ведущие поставщики сжиженного природного газа (СПГ) переориентировались на рынок Европы. Ситуация повлияла на спотовые рынк

На фоне продолжения боевых действий в Украине и поэтапной приостановки Россией подачи трубопроводного газа в ряд европейских стран, ведущие поставщики сжиженного природного газа (СПГ) переориентировались на рынок Европы. Ситуация повлияла на спотовые рынки, где наблюдается смещение с азиатских рынков на европейские.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на компанию по анализу финансовых данных Refinitiv.

На фоне разразившегося энергокризиса европейские страны бояться остаться "в темноте" предстоящей зимой, и в этой связи начали скупать большие объемы СПГ, вопреки его высоким ценам.

Импорт СПГ в Европу в июне-августе текущего года вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта СПГ в 2021 году составил 71 млрд кубометров, тогда как за восемь месяцев текущего года этот показатель вырос до 116 млрд кубометров.

Стоит отметить, что 70% СПГ на мировом рынке экспортируется по долгосрочным контрактам. Многие европейские страны, которые до сих пор активно не использовали СПГ, теперь всерьез рассматривают этот вариант.

Суммарная мощность СПГ-терминалов в Европе составляет около 150 млн тонн (годовой объем закупок СПГ). В 2019 году Европа импортировала 85 млн тонн СПГ, в 2020 году - 82 млн тонн. Ожидается, что к концу текущего года эти объемы будут увеличены.

По состоянию на конец апреля этого года в мире насчитывается 641 СПГ-танкер, 45 из которых являются плавучими терминалами. Кроме того, продолжается строительство 216 СПГ – танкеров, что означает увеличение существующего флота более чем на 30%.

Сложившаяся ситуация с судовыми заказами указывает на то, что торговля СПГ будет расти. Грузоподъемность СПГ – танкеров обычно варьируется в пределах от 170 до 180 тыс. кубометров.