Из-за протестов в Ираке прекращены работы по прокладке нефтепровода в Иорданию

Продолжающиеся несколько месяцев акции протеста в Ираке привели к прекращению всех работ на завершающей стадии строительства нефтепровода в соседнюю Иорданию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как передает телеканал Al Sumaria, заявил во вторник докладчик комитета по энергетике Палаты депутатов (нижняя палата Национального собрания) королевства Муса Ханташ.

"Непростая ситуация в сфере безопасности и протестные акции, свидетелем которых Ирак был в течение нескольких месяцев, негативно повлияли на экономическое сотрудничество с Иорданией и привели к прекращению завершения процедур по прокладке нефтепровода, договоренность о чем была достигнута между странами еще несколько лет назад, - указал он. - Ушедшее в отставку иракское правительство пока занято протестами и успокоением внутренней обстановки, что приведет к отсрочке реализации проекта по строительству магистрали, по которой иракская нефть будет перекачиваться на территорию Иордании и экспортироваться через ее южный порт Акаба".

По словам Ханташа, проект имеет большое значение для двух государств. В частности, королевство, отметил он, в значительной степени зависит от него в плане удовлетворения своих потребностей в сырой нефти при меньших затратах, чем при ее поставках танкерами, в дополнение к ожидаемым доходам от экспорта через Акабу.

Амман и Багдад еще в 2013 году подписали соглашение о строительстве трубопровода протяженностью 1700 км для транспортировки углеводородов из Басры до экспортных терминалов в иорданском порту на Красном море.