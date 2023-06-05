Из Турции в Нахчыван будет проложен газопровод

В целях снижения рисков при поставках природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику будет проложен газопровод из Турции в Нахчыван.

В целях снижения рисков при поставках природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику будет проложен газопровод из Турции в Нахчыван.

Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

Согласно государственной программе, внедрение самых современных технологий в Нахчыванской Автономной Республике увеличит спектр и качество телекоммуникационных и почтовых услуг, с целью повышения качества интернет-услуг, обеспечения их безопасности, стабильности и непрерывности фибероптическая магистральная сеть в Нахчыванской Автономной Республике будет обновлена и соединена с Турцией, улучшен доступ населения к качественным интернет-услугам, а также будут реализованы меры, связанные с развитием мобильной связи.

В Нахчыванской Автономной Республике будут реализованы соответствующие проекты в целях развития транспортной инфраструктуры, в том числе повышения качества услуг общественного транспорта.

Малобюджетные авиатранспортные компании будут организовывать регулярные пассажирские и грузовые перевозки между Нахчыванской Автономной Республикой и местными и зарубежными аэропортами.

Открытие Зангезурского коридора также требует обновления железнодорожной инфраструктуры. По этой причине предусмотрены реконструкция железнодорожной инфраструктуры и обеспечение безопасного, скоростного и стабильного транспортного сообщения.

В целях снижения рисков при газовых поставках в Автономную Республику будет построен трубопровод для транспортировки природного газа из Турецкой Республики в Нахчыван.

Для улучшения жилищных условий населения будут приняты меры по увеличению снабжения питьевой водой районных центров и сел.

За счет улучшения водообеспеченности сельскохозяйственных угодий, постепенного перехода от существующих традиционных методов орошения к прогрессивным системам будет обеспечено эффективное использование земель и формирование современной ирригационной инфраструктуры.

5 июня президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".