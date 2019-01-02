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    Из старейшей скважины "Нефтяных камней" добыто около 205 тыс. тонн нефти

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Из старейшей скважины "Нефтяных камней" до сегодняшнего дня добыто около 205 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report, об этом написано на странице SOCAR в социальной сети.

    Отмечается, что скважина № 61 на месторождении "Нефтяные камни" функционирует беспрерывно с 1952 года и является старейшей на море. На сегодняшний день из скважины добыто около 205 тыс. тонн нефти. На скважине ежесуточно добывается 5 тонн нефти. 

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