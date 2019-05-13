Из Сангачальского терминала экспортировано свыше 69 млн баррелей нефти и конденсата

В I квартале текущего года из Сангачальского терминала Азербайджана экспортировано в целом свыше 69 млн баррелей нефти и конденсата, включая объемы третьих сторон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместный с партнерами отчет оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan.

Это на 2 млн баррелей или на 2,8% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Из этих объемов свыше 61 млн баррелей (на 2 млн баррелей или 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), примерно 8 млн баррелей (в том же объеме, что и в прошлом году) по западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса).

За I квартал из терминала в среднем, было экспортировано 47 тыс. стандартных кубических футов (примерно более чем 1 656 млн стандартных кубфутов) газа, добытого с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 80 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 100 млн кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".