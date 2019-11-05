Из Сангачальского терминала экспортировано более 198 млн баррелей нефти и конденсата

Из Сангачальского терминала Азербайджана в январе-сентябре экспортировано свыше 198 млн баррелей нефти и конденсата, включая объемы третьих сторон.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении компании BP-Azerbaijan и партнеров.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 13 млн баррелей или 6,2% меньше.

Из этих объемов более 178 млн баррелей транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), более 20 млн баррелей - по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса). В годовом сравнении транспортировка по BTC сократилась на 11 млн баррелей или 5,8%, по Баку-Супса – 1 млн баррелей или 4,7%.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 44 млн стандартных кубометров (более 1,548 млрд кубфутов).

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 80 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 100 млн стандартных кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".