Из Сангачальского терминала экспортировано свыше 141 млн баррелей нефти и конденсата

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Из Сангачальского терминала Азербайджана за первое полугодие 2018 года экспортировано в целом свыше 141 млн баррелей нефти и конденсата, включая обьемы третьих сторон.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из этих объемов примерно 124 млн баррелей (в том же объеме, что и в прошлом году) транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), 16 млн баррелей (+3%) - по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса) и примерно 1 млн баррелей (-33%) – по конденсатному экспортному трубопроводу.

Из терминала экспортировано нефти и конденсата в том же объеме, что в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 27 млн кубометров (963 млн кубических футов). Это на 3.6% меньше, чем в прошлом году.

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 32 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 50 млн кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".