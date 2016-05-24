​Из Сангачальского терминала экспортировано 75 млн. баррелей нефти и конденсата

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Из Сангачальского терминала Азербайджана за первый квартал текущего года экспортировано в целом свыше 75 млн. баррелей нефти и конденсата, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из этого объема примерно 67 млн. баррелей (2,9%) транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), более 8 млн. баррелей - по Западному экспортному трубопроводу.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 29,4 млн. кубометров (1,039 млрд. кубических футов).

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал. Мощность перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн. баррелей в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 29,5 млн. кубометров. Объем переработки и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 49,3 млн. кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".