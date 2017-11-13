Из порта Джейхан экспортирован 21 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В октябре 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 895 356 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 201 814 тонн этого объема.

За январь-октябрь текущего года из порта Джейхан экспортировано 21 036 310 тонн нефти, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (июнь 2006 года) по 1 ноября 2017 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 340,871 млн тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.