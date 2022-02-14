Из подземных хранилищ газа Европы отобрали уже более 90% закачанного летом газа

Европейские хранилища газа опустели уже на 90,8% от объема газа, закачанного туда в летний период.

Европейские хранилища газа опустели уже на 90,8% от объема газа, закачанного туда в летний период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 12 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 22,9%, или на 9,9 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 12 февраля запасы на 1 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату.

Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы газа опустились до 10,8 млрд кубометров, что на 45,8% ниже показателя прошлого года и на 4,5 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился ниже 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две трети.

"Отметим, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля", - напомнили в российском холдинге.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции накануне опустился ниже 30%, а в Австрии и вовсе ниже 20%. При этом потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале продолжают поступать рекордными для этого месяца темпами.