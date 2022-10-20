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Из Нахчывана в Турцию будет экспортироваться электроэнергия мощностью 75 МВт

Из Нахчывана в Турцию будет экспортироваться электроэнергия мощностью 75 МВт Достигнуты соглашения об экспорте электроэнергии мощностью 75 МВт из Нахчывана в Турцию.
Энергетика
20 октября 2022 г. 12:58
Из Нахчывана в Турцию будет экспортироваться электроэнергия мощностью 75 МВт

Достигнуты соглашения об экспорте электроэнергии мощностью 75 МВт из Нахчывана в Турцию.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, для осуществления этого процесса были получены соответствующие разрешения от Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (European Association for the Cooperation of Transmission System Operators – ENTSO): “В то же время принимаются меры по прокладке новой линии по Зангезурскому коридору в Нахчыванскую Автономную Республику, а оттуда в Турцию и Иран. Создание энергетического узла “Джебраил” в этом направлении - шаг, который окажет важное влияние на укрепление экспортного потенциала нашей страны”.

Министр отметил, что на первом этапе в рамках данного проекта будут расширены и полностью реконструированы 330-киловольтные подстанции “Агджабади” и “Имишли”, которые находятся ближе всего к освобожденным от оккупации территориям: “В настоящее время от этих подстанций прокладывается высоковольтная 330-киловольтная линия передачи в Джебраил”.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvandan Türkiyəyə 75 MVt gücündə elektrik enerjisi ixrac ediləcək

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