Из госбюджета Украины выделят средства на закупку газа

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно информационному управлению Рады, документ предусматривает выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа.

Законопроектом №7681 предлагается выделить средства Министерству энергетики Украины на расходы по новой бюджетной программе "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов" за счет увеличения государственных внешних заимствований. Также предусматривается установить, что "Нафтогаз" после реализации природного газа, приобретенного за счет таких расходов, перечисляет средства от такой реализации в государственный бюджет.

В целом законопроект "направлен на обеспечение энергетической безопасности государства и нужд потребителей Украины (бытовых потребителей, бюджетных организаций, предприятий теплоэнергетики) в природном газе в течение отопительного сезона 2022-2023 годов в условиях общеевропейского энергетического кризиса".