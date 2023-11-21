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Из Азербайджана в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи

Из Азербайджана в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 17 июля 2023 года в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 15:35
Из Азербайджана в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 17 июля 2023 года в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики.

Было отмечено, что данный гуманитарный груз включает в себя более 900 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 18 трансформаторов.

Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка отправилась автоколонна из 23 грузовиков, перевозящих гумпомощь, предоставленную министерством энергетики Азербайджана.

Напомним, что первая часть гуманитарной помощи была отправлена в Украину 30 октября 2023 года.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends next humanitarian aid to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın humanitar yardımının ikinci hissəsi Ukraynaya yola salınıb

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