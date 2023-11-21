Из Азербайджана в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 17 июля 2023 года в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 17 июля 2023 года в Украину направлена вторая партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики.

Было отмечено, что данный гуманитарный груз включает в себя более 900 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 18 трансформаторов.

Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка отправилась автоколонна из 23 грузовиков, перевозящих гумпомощь, предоставленную министерством энергетики Азербайджана.

Напомним, что первая часть гуманитарной помощи была отправлена в Украину 30 октября 2023 года.