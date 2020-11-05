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Из Азербайджана в Грузию пытались ввезти незадекларированный дизель

Из Азербайджана в Грузию пытались ввезти незадекларированный дизель Ввоз незарегистрированной продукции в основном осуществляется водителями грузовиков с кустарно смонтированными топливными баками
Энергетика
5 ноября 2020 г. 11:31
Из Азербайджана в Грузию пытались ввезти незадекларированный дизель

В течение последнего месяца таможенники на ТПП "Красный мост" провели осмотр транспортных средств по подозрению в ввозе незадекларированной продукции. Благодаря принятым мерам была пресечена попытка ввоза более 16 730 литров незаявленного в декларации дизельного топлива из Азербайджана, сообщает грузинское бюро Report.

По данным налоговой службы, ввоз незарегистрированной продукции в основном осуществляется водителями грузовиков с кустарно смонтированными топливными баками.

Ведомство сообщает, что согласно статье 168 Таможенного кодекса Грузии данный факт является нарушением закона и наказывается денежным штрафом.

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