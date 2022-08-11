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Болгарские министры: Для полного завершения интерконнектора еще предстоит большая работа

Болгарские министры: Для полного завершения интерконнектора еще предстоит большая работа Болгария оказывает поддержку в завершении проекта интерконнектора Греция-Болгария, хотя до полного завершения проекта еще предстоит проделать большую работу
Энергетика
11 августа 2022 г. 15:18
Болгарские министры: Для полного завершения интерконнектора еще предстоит большая работа

Правительство Болгарии мобилизовало усилия для ввода в строй интерконнектора Греция-Болгария, но до окончательного завершения проекта еще предстоит проделать большую работу.

Как передает Report со ссылкой на BTA, к такому мнению пришли вице-премьер по экономической политике, министр транспорта и коммуникаций Христо Алексиев и министр регионального развития и общественных работ Болгарии Иван Шишков после осмотра маршрута на болгарском участке газопровода Греция-Болгария.

Христо Алексиев заявил, что государство оказывает полную поддержку подрядчику строительства для завершения этого проекта. "Как вы видите, это всего лишь один проект, и я ожидаю четкого графика выполнения рабочей программы", - отметил вице-премьер.

Он отметил, что ускоренными темпами идет завершение работ, а также запуск системы управления SCADA, добавив, что приоритетом является подключение к газу, а далее - стабилизация финансового положения компании "Булгаргаз ЕАД".

"Компания находится в тяжелом финансовом положении с дефицитом более 1 миллиарда левов и не имеет достаточных средств для оплаты поставок. Вопрос о том, кто является поставщиком, на данный момент не самый важный", — отметил вице-премьер Христо Алексиев.

В свою очередь министр регионального развития и общественных работ Болгарии Иваном Шишков считает, что самой большой проблемой на данный момент является наладка компьютерной связи, которая будет отвечать за весь процесс управления, с Грецией.

Напомним, что 183 км из общей длины интерконнектора находится на территории Болгарии. Два министра осмотрели четыре ключевых пункта по его маршруту.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanlı nazirlər: “IGB-nin istismara verilməsi üçün hələ çox iş görülməlidir”

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