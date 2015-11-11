Иванишвили с большой вероятностью прогнозирует поставки иранского газа в Грузию

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили заявляет, что с большой вероятностью иранский газ будет поставляться в Грузию. По мнению Иванишвили, очень важно установить с Ираном максимально крепкие и глубокие торговые отношения, информирует Report со ссылкой на издание Грузия Online.

"Примерно две недели назад у меня была встреча с послом США. Мы очень активно работаем и с другими членами правительства по всем направлениям экономики. Я ничем не управляю, что во всем, что связано с экономикой, я участвую активно. Мы должны всячески позаботиться о том, чтобы установить максимально крепкие и глубокие торговые отношения с Ираном. Иран, Китай, и Россия, чтоб вы знали, очень нужны нам. Будет очень интересно, если и иранский газ войдет в Грузию, и я думаю, с большой вероятностью, так и будет", - заявил Иванишвили и подчеркнул, что не может говорить о деталях, пока правительство само не вынесет эти вопросы на публику.

По словам Иванишвили, он принимает участие в переговорах в статусе бизнесмена.