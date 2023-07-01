Ива Петрова: Поставки азербайджанского газа стали поворотным моментом в энергетической безопасности Болгарии

Поставки азербайджанского газа стали поворотным моментом в энергетической безопасности Болгарии.

Поставки азербайджанского газа стали поворотным моментом в энергетической безопасности Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, об этом сказала заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова.

По ее словам, ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) стал поворотным моментом, поскольку обеспечил доступ к терминалу СПГ, а также к Южному газовому коридору, по которому природный газ из Азербайджана поступает в Болгарию.

Заместитель министра отметила, что еще одним важным проектом является терминал в Александруполисе, доля в котором принадлежит болгарской компании "Булгартрансгаз": "Надеемся, что этот терминал заработает к концу года. "Булгаргаз" зарезервировал в терминале 1 млрд кубометров мощности".

По словам И.Петровой, Болгария работает над межсистемными газовыми соединениями с Сербией и Северной Македонией, а также над увеличением мощности хранилища в Чирене: "Мы участвуем в платформе общих поставок газа, инициированной Европейским Союзом. Эти усилия привели к диверсификации поставок как для страны, так и для региона Юго-Восточной Европы".