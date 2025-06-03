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Ива Петрова: Болгария развивает инфраструктуру "Вертикального газового коридора"

Ива Петрова: Болгария развивает инфраструктуру "Вертикального газового коридора" 10:59 Проект Южного газового коридора (ЮГК), реализуемый по инициативе Азербайджана, является примером солидарности и стратегических региональных обязательств в европейском регионе.
Энергетика
3 июня 2025 г. 11:16
Ива Петрова: Болгария развивает инфраструктуру Вертикального газового коридора

Проект Южного газового коридора (ЮГК), реализованный по инициативе Азербайджана, является примером солидарности и стратегических региональных обязательств в Европе.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

По ее словам, энергетическая безопасность - это глобальный вызов, который невозможно преодолеть без надежного партнерства и сотрудничества, а также без решений, адаптированных к региональному взаимодействию: "Болгария много инвестирует в будущее, в устойчивую энергетическую инфраструктуру. Это предполагает взаимосвязанные, масштабные и гибкие передающие мощности, которые позволяют достичь как устойчивости, так и безопасности. Самым современным примером солидарности и стратегических региональных обязательств в нашем регионе, является проект Южного газового коридора, реализованный по инициативе Азербайджана".

Она напомнила, что Болгария стала частью ЮГК с вводом в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в 2022 году: "В настоящее время мы развиваем инфраструктуру "Вертикального газового коридора", что будет способствовать безопасности и диверсификации поставок из надежных маршрутов и источников для стран Центральной и Восточной Европы, а также Молдовы, Украины и Юго-Восточной Европы. В настоящее время партнерство вокруг ЮГК развивается, чтобы адаптироваться к потребностям энергетического перехода".

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Версия на английском языке Iva Petrova: SGC most modern example of solidarity and strategic commitment in Europe
Версия на азербайджанском языке İva Petrova: “SGC Avropada həmrəylik və strateji öhdəliyin ən müasir nümunəsidir”

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