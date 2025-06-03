Ива Петрова: Болгария развивает инфраструктуру "Вертикального газового коридора"

10:59 Проект Южного газового коридора (ЮГК), реализуемый по инициативе Азербайджана, является примером солидарности и стратегических региональных обязательств в европейском регионе.

Проект Южного газового коридора (ЮГК), реализованный по инициативе Азербайджана, является примером солидарности и стратегических региональных обязательств в Европе.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

По ее словам, энергетическая безопасность - это глобальный вызов, который невозможно преодолеть без надежного партнерства и сотрудничества, а также без решений, адаптированных к региональному взаимодействию: "Болгария много инвестирует в будущее, в устойчивую энергетическую инфраструктуру. Это предполагает взаимосвязанные, масштабные и гибкие передающие мощности, которые позволяют достичь как устойчивости, так и безопасности. Самым современным примером солидарности и стратегических региональных обязательств в нашем регионе, является проект Южного газового коридора, реализованный по инициативе Азербайджана".

Она напомнила, что Болгария стала частью ЮГК с вводом в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в 2022 году: "В настоящее время мы развиваем инфраструктуру "Вертикального газового коридора", что будет способствовать безопасности и диверсификации поставок из надежных маршрутов и источников для стран Центральной и Восточной Европы, а также Молдовы, Украины и Юго-Восточной Европы. В настоящее время партнерство вокруг ЮГК развивается, чтобы адаптироваться к потребностям энергетического перехода".