Итоговые контракты по месторождению "Абшерон" будут подписаны в следующем году

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Итоговые контракты по газоконденсатному месторождению "Абшерон" будут подписаны в первом квартале 2018 года.

Как сообщает Report, об этом сказал Денис Лемаршаль, исполнительный директор оператора месторождения - компании Total E&P Azerbaijan.

Он отметил, что бурение первой скважины начнется в январе следующего года: "Буровые работы продлятся 15 месяцев. Контракт по системе подводной добычи уже подписан. Стадия FEED (Front End Engineering) продолжается, итоговые контракты будут подписаны до марта 2018 года".

Первый газ с месторождения будет получен в конце 2019-го - начале 2020 года, добавил он.