Баркиндо: "Итоги встречи в Баку будут учтены при продлении соглашения ОПЕК+"

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо использовал свою поездку в Хьюстон, чтобы встретиться с американскими производителями сланца и узнать больше о том, как промышленность США находит капитал для расширения бурения.

Как передаёт Report со ссылкой на CNBC, об этом заявил сам Баркиндо, который присутствовал на ежегодной конференции IHS Markit CERAWeek в Хьюстоне на этой неделе.

По его словам, доступ к финансированию помог промышленности США поднять добычу примерно до 12,1 миллиона баррелей в день, что на 1,4 миллиона баррелей в день выше уровня прошлого года.

"Увеличение производства в США является важным фактором, помогающим миру удовлетворить свои энергетические потребности, в то время как Иран и Венесуэла находятся под санкциями США", – отметил Баркиндо.

Он также заявил, что ОПЕК и партнёры встретятся на этих выходных в Азербайджане, чтобы оценить ход выполнения соглашения об удержании роста объёмов нефти на рынке.

Ожидается, что страны-члены ОПЕК и Россия продлят соглашение о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день по меньшей мере ещё на несколько месяцев.

"Итоги встречи в Баку будут учтены при принятии решения. Всё зависит от данных. Нужно ознакомиться с ними", – заявил генеральный секретарь ОПЕК.

По его словам, ОПЕК соберётся снова в июне и может принять меры на этой встрече.

Аналитики считают, что на рынке сейчас достаточно нефти, и Саудовская Аравия, которая заявляет, что будет добывать 9,8 миллиона баррелей в день, могла бы поддерживать этот уровень добычи.

Объём экспорта Венесуэлы может упасть ниже одного миллиона баррелей в день в этом году под влиянием санкций США. Ожидается, что Иран, также ограниченный санкциями, будет экспортировать всего около 1,1 миллиона баррелей в день.

Напомним, что 27-ое заседание совместной технической комиссии (JTC) и 13-ое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоятся 17-18 марта в Баку.