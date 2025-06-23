Итальянский министр примет участие в открытии новой электростанции в Азербайджане

Итальянский министр примет участие в открытии новой электростанции в Азербайджане

Министр по делам предприятий и продукции "Made in Italy" Итальянской Республики Адольфо Урсо прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что целью его визита в Азербайджан является участие в церемонии открытия новой электростанции комбинированного цикла мощностью 1 280 МВт на территории ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.

Специалисты "Азерэнержи" прошли обучение в Италии и Китае, а представители зарубежных компаний неоднократно посещали объект в Мингячевире. В настоящее время продолжается подготовка кадров по эксплуатации турбин, генераторов и автоматизированных систем.

Отметим, что это крупнейшая электростанция, построенная в период независимости Азербайджана. Она также станет самой экономичной среди всех теплоэлектростанций Азербайджана, потребляющей минимальное количество газа на производство 1 кВт·ч электроэнергии.